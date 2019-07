Dalla Spagna: "Ajax irritato con la Juve per De Ligt". E Bartomeu spara: "Io so dove andrà"

05/07/2019

Bisognerà ancora attendere, e forse non poco, per vedere Matthijs De Ligt con la maglia della Juventus . Dopo le indiscrezioni di ieri , sempre dalla Spagna emerge un retroscena relativo alla 'frenata' nell'affare. Secondo quanto riporta Marca l' Ajax , proprietario del cartellino del forte difensore centrale, sarebbe infatti molto irritato con il club bianconero, 'colpevole' di aver raggiunto l'accordo con il giocatore (12 milioni a stagione per 5 anni) prima di parlare con la società olandese.

Soltanto in un secondo momento la Juve si è presentata dall'Ajax mettendo sul piatto 55 milioni di euro più 10 di bonus (a onor del vero in Spagna circolano diverse versioni sull'entità della proposta dei piemontesi), e non i 75 (più bonus) richiesti dai biancorossi. Barcellona e Psg sarebbero disposti a pagare così tanto ma non hanno l'ok di De Ligt. I dirigenti della Signora restano abbastanza tranquilli (anche se il catalano Sport riferisce di un crescente nervosismo) facendo forza proprio su questo aspetto - determinante l'abile regia di Mino Raiola -, ma è evidente che dovranno soddisfare i desideri della controparte o comunque fare passi significativi. Ad Amsterdam stanno perdendo la pazienza e sono pronti a riabbracciare momentaneamente il proprio gioiello nel corso del raduno di lunedì prossimo.