Juventus: in attesa di Kolo Muani, a Torino è arrivato Alajbegovic

Se Randal Kolo Muani si fa ancora attendere, nonostante l'operazione con il Psg sia praticamente andata in porto, a Torino è arrivato Kerim Alajbegovic. L'attaccante bosniaco è sbarcato a Caselle accompagnato da Miralem Pjanic, che lo scorterà in queste prime sue prime ore da giocatore della Juventus, accolto dal team manager Fabris. Il talento 19enne è atteso dal tradizionale iter burocratico, che è subito iniziato con le visite mediche al J Medical e si concluderà con la firma sul contratto, preludio all'annuncio ufficiale. Alajbegovic si è diretto alla Continassa per prendere contatto con il quartier generale bianconero e sottoporsi ai test clinici. Carnevali e Massara sono riusciti a strappare il giocatore a una folta concorrenza, Chelsea in testa. Operazione con il Salisburgo da 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.