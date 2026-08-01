Atalanta, El Bilal Touré non parte per Rotterdam: si va verso la cessione

El Bilal Touré, al centro di trattative col Parma, è vicino a salutare l'Atalanta. L'attaccante nazionale del Mali, classe 2001, non è infatti tra i 25 convocati dell'allenatore Maurizio Sarri in vista della 'De Kuip Cup' di domani a Rotterdam contro il Feyenoord. L'unico altro assente è Charles De Ketelaere, al rientro settimana prossima dopo le tre settimane di ferie post Mondiali. Touré, acquistato nell'estate 2023 dall'Almeria per 31 milioni bonus compresi, è reduce dalla stagione in prestito al Beskitas in Turchia: l'obbligo di riscatto sarebbe scattato al decimo gol segnato, mentre l'atalantino ne ha segnati solo sette in 26 presenze. Nel 2024-2025, invece, era stato in prestito allo Stoccarda con tre gol in 17 presenze. E 17 presenze ha nella squadra nerazzurra, tutte nella stagione 2023-2024, con assenza prolungata da agosto a gennaio a causa di un infortunio ad agosto in un'amichevole con la Juventus.