Juventus, destini incrociati per Cambiaso e Hancko. Renato Veiga in arrivo

Non per coprire il buco lasciato da Cambiaso, ma per trovare quel secondo centrale che gli infortuni di Bremer e Cabal hanno reso imprescindibile. E il prescelto sarebbe lo slovacco David Hancko, difensore del Feyenoord e vecchia conoscenza della Serie A avendo militato per un breve periodo alla Fiorentina. La sua cessione immediata sarebbe fattibile solo di fronte a una proposta da 35 milioni di euro, cifra che la Juve potrebbe spendere solo in caso di una cessione pesante, come potrebbe essere quella di Cambiaso.