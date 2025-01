Juve qualificata? In realtà non è vero. Top 8: a quota 18 è matematica

Il pareggino contro il Bruges basta alla Juventus per ottenere il pass per i playoff di Champions? In realtà no. Certo, servirebbe una sequenza di risultati estremamente negativi e al limite del possibile, ma la matematica, ancora, non permette ai bianconeri di festeggiare la qualificazione. Da ieri, al contrario, è ufficiale la quota per entrare in Top 8: a 18 punti l'accesso diretto agli ottavi è sicuro. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla Juve.



Come spiegato bene da Tuttosport, ci sarebbe a livello puramente teorico ancora la possibilità che la formazione di Motta scivolasse fuori dalle 24. Come? Il City dovrebbe vincere con il Psg questa sera e pareggiare con il Bruges all'ultima giornata. Nel frattempo, oltre alle molte vittorie delle squadre che seguono i bianconeri in classifica, il Benfica dovrebbe vincere a Torino 7-0. Ogni altro risultato a favore dei portoghesi, visto che la questione è legata banalmente alla differenza reti tra Juve e Bruges, "alzerebbe" il numero dei gol del pareggio tra la formazione di Guardiola e i belgi: 0-6 e 3-3, 0-5 e 4-4, 0-4 e 5-5, 0-3 e 6-6. Improbabile, ovviamente.