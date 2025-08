Juventus, Vlahovic entra dalla panchina e va subito in gol: messaggio di mercato chiaro alla Vecchia Signora

Di fatto, però, la rete potrebbe non risolvere tutti i problemi. Anzi. In scadenza nel 2026 e con il rinnovo tramontato, Vlahovic è uno dei giocatori da "sacrificare" per sbloccare il mercato in entrata dei bianconeri. Da giorni i rumors vorrebbero il serbo nella lista degli acquisti del Milan, ma a bussare alla porta della Vecchia Signora è stato anche il Fenerbahce di Mourinho. Ma Vlahovic, come già successo con l'Arabia, al momento è titubante e poco convinto, lasciando la Juve in attesa per una soluzione che dovrà essere trovata quanto prima per permettere al club di ottenere i milioni necessari da investire per rinforzare la rosa di Tudor.