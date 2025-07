Juve, manovre in uscita in mediana per McKennie, Kostic e Douglas Luiz

Infine capitolo Douglas Luiz. Tornato alla Continassa dopo l'iniziale ammutinamento, il brasiliano non rientra più nei piani bianconeri e ad oggi l'unica pista percorribile è quella di una cessione. Obiettivo non semplice da centrare vista la situazione e le cifre in ballo, ma comunque possibile visto il buon ricordo che il calciatore ha lasciato soprattutto in Premier League. E proprio dall'Inghilterra starebbero arrivando gli interessamenti più concreti per il brasiliano, col Nottingham Forest tornato alla carica dopo i sondaggi di gennaio. Formule alla mano, si vocifera di una proposta per un prestito con diritto di riscatto trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Soluzione che alla Continassa starebbero valutando seriamente per provare a risolvere il "problema" evitando di fare minusvalenze.