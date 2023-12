Juventus, Giuntoli vuole regalare Koopmeiners ad Allegri

MANOVRE BIANCONERE

L'Atalanta chiede 40 milioni di euro per l'olandese e così serve cedere: Soulé potrebbe portarne 35 dal Crystal Palace

Sono tanti i nomi che la Juventus sta vagliando per il mercato di gennaio, ma in cima alla lista di Giuntoli ce n'è uno solo: Teun Koopmeiners. L'olandese sarebbe l'uomo giusto per rinforzare il centrocampo bianconero in vista di una volata scudetto con l'Inter. Ha tecnica, potenza fisica ed esperienza in Serie A: tre doti che farebbero di lui il prescelto. Se non fosse per il problema, non da poco, del costo del cartellino, oltre al fatto che l'Atalanta non vorrebbe cederlo nel bel mezzo della stagione. Ci vorranno 40 milioni di euro per far abbassare le difese al club bergamasco, una cifra che a Torino non hanno e non possono spendere così tutta di un botto.

Vedi anche Mercato La madre-agente di Rabiot gela la Juve: "Nessuna trattativa per il rinnovo" L'unico modo per anticipare i tempi e non aspettare giugno per trovare l'intesa con la Dea è affidarsi alle cessioni. E per fortuna della Juve sono diversi i suoi giocatori appetiti dal mercato. Come Matias Soulé, che sarebbe stato proposto al Crystal Palace da un intermediario per una cifra attorno ai 35 milioni di euro. L'argentino, però, si sta mettendo in bella mostra al Frosinone e non sarà facile trasferirlo in Premier League, anche perché il suo obiettivo sarebbe quello di tornare a Torino in estate per guadagnarsi un posto da titolare.

Per questo si vagliano altre opzioni legate soprattutto a Samuel Iling-Junior e Kenan Yildiz. Entrambi sono agli ordini di Allegri, ma finora hanno trovato poco spazio. In particolare l'inglese piace a diversi club del suo paese, mentre il turco, che Montella ha fatto debuttare nella nazionale maggiore, ha fatto sapere che vorrebbe giocare molto di più e non accontentarsi di farlo con la Next Gen bianconera. Di certo ci vorrà un'importante cessione a titolo definitivo per dare l'assalto a Koopmeniers.