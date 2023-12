La madre-agente di Rabiot gela la Juve: "Nessuna trattativa per il rinnovo"

LO SFOGO

"Nessuna decisione presa sul futuro, non stiamo parlando con nessun club" l'aggiunta in risposta alle ultime indiscrezioni

"Con la Juventus non c'è nessuna trattativa per il rinnovo". La mamma di Adrien Rabiot, Veronique, entra a gamba tesa e smentisce le notizie circolate nei giorni scorsi in merito al prolungamento del suo assistito ai bianconeri. Nessun rinnovo di un un altro anno 7 milioni di euro quindi, come vociferato. Discorso rimandato ai prossimi mesi: l'ex Psg si vuole prendere tutto il tempo prima di scegliere cose fare del suo futuro. D'altronde è in scadenza a giugno con la possibilità di strappare ingaggi importanti in giro per l'Europa.

"Smentisco le notizie in merito al rinnovo del contratto di Adrien con la Juventus - la dichiarazione raccolta all'Ansa dalla madre-agente del francese -. Non ha preso alcuna decisione sul suo futuro ed è concentrato esclusivamente sul campo e su questa stagione. Al momento non ci sono discussioni con nessun club sul suo futuro. Anche se giovedì mattina mi sono arrabbiata quando ho scoperto la notizia in prima pagina e un articolo, che non è altro che una totale invenzione giornalistica, ho scelto di rispondere solo oggi per lasciar passare il weekend e non interferire con la partita di mio figlio".