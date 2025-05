Juventus, Giuntoli: "Vogliamo arrivare in Champions, Tudor ha avuto grande impatto"

"Siamo contenti ma ora bisogna pensare alla prossima. C’è grande fame di andare in Champions e l’anno prossimo di fare una grande stagione". Dal palco del secondo Premio Telenord-Gianni Di Marzio che si è tenuto oggi a Portofino, Cristiano Giuntoli ha parlato della Juventus del futuro e del prossimo mercato: "É importante fare un ultimo passo verso l’obiettivo. Abbiamo cambiato tanto, ringiovanito tanto, ma vogliamo arrivare in Champions e poi con qualche innesto fare il salto". Magari, anche se le voci sul possibile ritorno di Conte si fanno sempre più insistenti, con Igor Tudor in panchina: "Ha avuto un grande impatto. Me lo aspettavo sergente di ferro e invece è molto attento nell’interpretare il tutto sotto l’aspetto psicologico".