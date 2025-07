Camarda-Lecce, lunedì visite mediche e firma

Camarda, che diventerà maggiorenne nel corso della prossima stagione, ha già collezionato 16 presenze in prima squadra, senza mai però riuscire a sbloccarsi. Nella passata stagione ha disputato anche 18 partite in Serie C con Milan Futuro, andando a segno in 5 occasioni. Nel 2023, scendendo in campo nei minuti finali del match contro la Fiorentina, è diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A (15 anni, 8 mesi e 15 giorni).