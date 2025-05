Juventus: sondaggio per Jonathan David, duello con Napoli e Inter

In caso di qualificazione alla prossima Champions League e di addio a Dusan Vlahovic, la Juve potrebbe ritrovarsi un tesoretto e fare uno sforzo in tal senso per avvicinare di molto le richieste dell'entourage del calciatore. L'attaccante serbo, infatti, guadagna 12 milioni a stagione e parte del suo ingaggio potrebbe essere spostato per accontentare l'ormai ex Lille. L'eventuale arrivo di David chiuderebbe probabilmente le porte a una permanenza di Kolo Muani, il cui prestito dal Psg scade a giugno.