Juve, non tramonta la pista Sancho: proposto scambio con Weah

La Juve continua a esplorare il mercato degli esterni. E, in particolare, nel mirino dei bianconeri c'è da tempo Jadon Sancho. L'inglese è tornato al Manchester United dopo non essere stato riscattato dal Chelsea e la Juventus in questi giorni ha provato a capire le richieste dei Red Devils e del calciatore per studiare la fattibilità dell'operazione. Gli inglesi considerano Sancho un calciatore in uscita e sono pronti ad ascoltare le offerte in arrivo da Torino. L'ultima suggestione porterebbe a uno scambio tra Sancho e Weah, una soluzione che però non scalderebbe troppo a Old Trafford. La Juve sta provando con insistenza a impostare uno scambio sull'asse Torino-Manchester: dopo averci provato con l'americano, Comolli potrebbe mettere sul piatto altri due esuberi come Vlahovic e Douglas Luiz