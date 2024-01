Juventus, Giuntoli: "Abbiamo deciso di chiudere il mercato. Fiducia ai ragazzi che abbiamo in rosa”

“Abbiamo deciso di chiudere il mercato e di dare fiducia ai ragazzi che abbiamo in rosa”. Poco prima della sfida contro il Sassuolo Cristiano Giuntoli annuncia l'arrivo in difesa di Tiago Djaló, francese classe 2000 del Lille per cui "siamo ai dettagli", ma chiude la porta all'arrivo di un centrocampista. La Juventus a gennaio non farà più operazioni, parola del suo Football Director, il club bianconero si fida dei giocatori a disposizione e punta forte sul ricco serbatoio di giovani.