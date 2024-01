Carrera: ''Il ritorno di Conte alla Juve è fattibile. E io gli farei da vice''

BINOMIO VINCENTE

L'ex assistente dell'allenatore salentino: "Sono un amico di Antonio, ma non so nulla del suo futuro"

© italyphotopress Massimo Carrera ha parlato ai microfoni di TvPlay e ha rivelato la sua opinione su un possibile ritorno alla Juventus di Antonio Conte. "Non sono il suo agente, ma potrebbe essere possibile. I tifosi di tutte le squadre vorrebbero vedere Antonio sulla panchina della propria. È un vincente. Sono un amico di Antonio, ma non so nulla del suo futuro - ha detto l'ex assistente dell'allenatore salentino -. Ha le qualità per fare bene ovunque vada, è un vero condottiero. Come ogni tecnico che vuole vincere, cercherà di stilare una lista di giocatori da acquistare. Forse preferisce una squadra con la rosa giusta per giocare con il suo 3-5-2 ma può adattarsi a squadre diverse. Io suo vice alla Juve? Accetterei al volo una sua chiamata".

Carrera e Conte hanno lavorato fianco a fianco dal 2011 al 2016, prima alla Juventus e poi in Nazi2onale. Le strade si sono separate nell'estate del 2016, quando l'allenatore salentino ha accettato l'offerta del Chelsea, mentre l'ex difensore è andato in Russia allo Spartak Mosca, dove ha cominciato come allenatore in seconda, ma dopo la prima giornata è diventato l'allenatore e a fine stagione ha vinto un campionato che in casa Spartak mancava da 16 anni.

Ai tempi della Juventus, Carrera (che ricopriva il ruolo di coordinatore tecnico della prima squadra) nella stagione 2012-2013 ha sostituito Conte e il suo vice-Alessio in seguito alla squalifica per calcio-scommesse. Ha diretto a Juve in panchina per 10 partite (7 vittorie e 3 pareggi), conquistando la Supercoppa italiana ai danni del Napoli (4-2 dopo i tempi supplementari).

A fine novembre Conte non aveva chiuso la porta a un clamoroso ritorno ("Si può sempre sognare e sposarsi un'altra volta"), mentre il CFO della Juve Francesco Calvo qualche giorno dopo aveva puntellato la panchina di Massimiliano Allegri ("E' il miglior allenatore che si possa avere"). Juve o non Juve, a Conte di certo le pretendenti non mancano: Milan, Napoli e Roma sono pronte a darsi battaglia.

