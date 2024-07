Chiesa si allena a Torino: non raggiunge la Juve in Germania, il futuro un rebus

JUVENTUS

Non solo il contratto in scadenza: l'attaccante bianconero attende di capire quale sia il pensiero di Motta

Dopo i giorni di permesso aggiuntivi post nozze, Federico Chiesa è tornato oggi a Torino: un passaggio al JMedical per le visite di routine e poi i primi allenamenti della sua nuova stagione bianconera. Lavoro che svolgerà assieme ai compagni che, fuori dal progetto, non sono in ritiro in Germania, nel quartier generale dell'Adidas, agli ordini di Thiago Motta. E anche per questo - ma non solo - è lecito porsi dei dubbi su quale sarà il futuro immediato del giocatore. C'è sicuramente in gioco il discorso del rinnovo del contratto che scade nel 2025, ma oltre a questo - che sicuramente pesa - e più di questo, resta da capire se Chiesa rientra o meno nei piani tattici del nuovo tecnico bianconero. La situazione è quanto mai incerta. Al rientro della squadra dalla Germania, allenatore e giocatore avranno sicuramente modo di confrontarsi e questo sarà un primo step fondamentale.

A questo dovrà però necessariamente affiancarsi la questione contrattuale: con un rinnovo che sembra lontanissimo per la distanza che intercorre tra offerta e richiesta, la Juve in primis non intende correre il rischio di tenere in rosa un giocatore che a fine stagione si libererà a parametro zero, con la possibilità di vederlo magari accasarsi all'Inter. Meglio, piuttosto, separarsi subito, a fronte necessariamente di un valore del cartellino abbassato dalle circostanze stesse. Richieste concrete, al momento, non sono ancora arrivate, nè al club nè al giocatore ma da ambo le parti ci sono la voglia e soprattutto la necessità di fare quanto prima chiarezza sul futuro prossimo.