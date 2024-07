Juve su Adeyemi, ma il prezzo è alto e Giuntoli valuta le alternative

MANOVRE BIANCONERE

Il tedesco piace molto ma il Borussia chiede 40 milioni e il ds bianconero cerca alternative. Occhi puntati su Galeno, Sancho ma anche su due nomi di Serie A

Quarta giornata di ritiro in Germania a Herzogenaurach per la Juve di Thiago Motta. Continua la preparazione della sfida contro il Norimberga, prima amichevole stagionale dei bianconeri in programma il 26 luglio, ma oltre al lavoro sul campo c'è qualcuno che lavora anche sul mercato e non si è fatto mancare l'occasione per approfittare della vicinanza a Monaco di Baviera, città in cui risiedono la famiglia e l’entourage di Karim Adeyemi. Giuntoli, dunque, lavora sempre e non poteva farsi sfuggire l'opportunità di essere vicino al team dell'attaccante del Borussia Dortmund che tanto piace alla Juve. L'idea è quella di recarsi a Monaco prima di tornare in Italia per parlare con l'entourage del giocatore, capire il reale interesse e la fattibilità dell'operazione. Adeyemi è nella lista del ds bianconero insieme a Galeno del Porto.

Vedi anche juventus Juve alla ricerca del vice Vlahovic: spuntano due nuovi nomi per l'attacco Il nodo cruciale però è rappresentato prezzo fissato dalla squadra del talento tedesco. Il Borussia Dortmund infatti non è disposto a cederlo facilmente, o meglio non a meno di 40-45 milioni di euro. Una cifra importante per la Juve, che come primo obiettivo intoccabile ha sempre Teun Koopmeiners, e nonostante arriverà un tesoretto da spender con le ormai quasi certe cessioni di Soulé, Huijsen e Federico Chiesa i bianconeri valutano altre soluzioni, se il club tedesco non sarà disponibile a trattare il prezzo. Piacciono molto anche Galeno del Porto e Jadon Sancho del Manchester United. Il brasiliano, che ha destato l'interesse anche di molti club di Premier, vuole dare la precedenza alla Juve ma anche qui non sarà facile. Il prezzo non è molto inferiore a quello chiesto dal Borussia per Adeyemi, circa 40 milioni. Quest'ultimo però ha il passaporto portoghese e inoltre arriverebbe come comunitario. Sancho invece potrebbe arrivare in prestito, con il riscatto del cartellino fissato nella prossima stagione, ma su di lui si sta avventando il Psg che potrebbe strapparlo ai bianconeri grazie a uno scambio con Manuel Ugarte, che piace molto ai Red Devils. Intanto per l'attacco si sono fatti anche due nomi noti in Serie A, quello di Simeone e Retegui. ll Cholito potrebbe trovare sempre meno spazio a Napoli con il possibile arrivo di Lukaku, l'idea dunque è quella di rimanere in Italia ma comunque cambiare maglia e la Juve potrebbe interessargli molto. Per l'italo-argentino invece il Genoa chiede non meno di 25 milioni, cifra un po alta ma ci si può lavorare inserendo una contropartita tecnica nell’affare e spunta il nome di Milik.