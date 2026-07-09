Torino, preso Oristanio dal Venezia: il comunicato

09 Lug 2026 - 10:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Venezia Football Club, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Oristanio. Oristanio è nato a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, il 28 settembre 2002. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto il campionato Under 16 e poi il campionato e la Supercoppa Under 17, nell’estate 2021 viene ceduto in prestito al Volendam, squadra di seconda serie olandese con cui ha ottenuto immediatamente la promozione in Eredivisie".

"La prima stagione da professionista è terminata con uno score prestigioso: è sceso in campo 35 volte, segnando 7 reti. L’anno successivo viene rinnovato il prestito ed è di nuovo protagonista: 27 presenze, 1 gol e 3 assist nel massimo campionato olandese. Il 2023-'24 ha visto Oristanio tornare in Italia in prestito al Cagliari ed esordire, ancora ventenne, in Serie A, proprio contro il Toro, nel match inaugurale allo stadio Olimpico Grande Torino del 21 agosto. A fine stagione per lui 27 partite, 2 gol e un assist".

"Dopo aver contribuito alla salvezza dei rossoblù, il passaggio al Venezia, a titolo definitivo dall’Inter: con i lagunari ha messo a referto 37 presenze, 3 gol e 3 assist. La scorsa stagione ha militato, in prestito, nel Parma collezionando 21 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia. Oristanio ha indossato la maglia azzurra con le selezioni giovanili dell’Italia: Under 17, Under 18, Under 20 e 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Gaetano Oristanio con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!.

Ultimi video

01:05
Il mercato del Napoli: rilancio per Vergara, addio a Lukaku

Il mercato del Napoli: rilancio per Vergara, addio a Lukaku

01:36
Napoli, obiettivo vendere

Napoli, obiettivo vendere: ecco chi è sul mercato

00:27
Miceli: "Inter, strada più comoda verso Chalobah?"

Miceli: "Inter, strada più comoda verso Chalobah?"

00:21
Miceli: "Il Napoli vuole tenere Lobotka e Anguissa, ma..."

Miceli: "Il Napoli vuole tenere Lobotka e Anguissa, ma..."

00:26
Roma, a che punto siamo con Greenwood? Ecco una possibile concorrente

Roma, il punto su Greenwood: non manca la concorrenza

01:39
Raimondi: "Milan, c'è un talento nel mirino"

Raimondi: "Milan, c'è un talento nel mirino"

00:42
Miceli: "Inter, assalto a Khalaili: ora dipende tutto dall'Union St Gilloise"

Miceli: "Inter, assalto a Khalaili: ora dipende tutto dall'Union St Gilloise"

00:34
Napoli, Miceli: "Lukaku sarà valutato da Allegri"

Napoli, Miceli: "Lukaku sarà valutato da Allegri"

00:41
Raimondi: "Leao piace a una squadra italiana, può decollare"

Raimondi: "Leao piace a una squadra italiana, può decollare"

00:47
Raimondi: "Gila ha detto sì al Milan, manca solo questo dettaglio"

Raimondi: "Gila ha detto sì al Milan, manca solo questo dettaglio"

00:26
Gila-Milan: arriva il rilancio decisivo

Gila-Milan: arriva il rilancio decisivo

00:39
Mercato Roma: attenzione, c'è una novità sull'affare Greenwood

Mercato Roma: attenzione, c'è una novità sull'affare Greenwood

00:38
Kolo Muani-Juve: la formula va bene, il prezzo no

Kolo Muani-Juve: la formula va bene, il prezzo no

01:04
Mercato Inter: "Khalaili-Chalobah, una notizia buona e una cattiva"

Mercato Inter: "Khalaili-Chalobah, una notizia buona e una cattiva"

00:51
Raimondi: "La prima 'bomba' di Massara è un ex-Milan"

Raimondi: "La prima 'bomba' di Massara è un ex-Milan"

01:05
Il mercato del Napoli: rilancio per Vergara, addio a Lukaku

Il mercato del Napoli: rilancio per Vergara, addio a Lukaku

I più visti di Mercato

Raimondi: "Leao piace a una squadra italiana, può decollare"

Raimondi: "Leao piace a una squadra italiana, può decollare"

Raimondi: "La prima 'bomba' di Massara è un ex-Milan"

Raimondi: "La prima 'bomba' di Massara è un ex-Milan"

Yann Sommer

Mercato, mai così tanti svincolati di valore: la nostra top 11… senza Modric

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

Juventus, parla Carnevali: "Porte aperte per Sorloth, Kolo Muani difficile: richieste molto elevate"

Mercato Inter: "Khalaili-Chalobah, una notizia buona e una cattiva"

Mercato Inter: "Khalaili-Chalobah, una notizia buona e una cattiva"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
 Lucumi (Bologna) - 28 milioni
13:07
Juve-Solet? L'Inter pensa a Lucumì
12:28
Atalanta: visite mediche per Gaetano, attesa l'ufficialità
11:46
Venezia, arriva Rrahmani per l'attacco
10:58
Torino, preso Oristanio dal Venezia: il comunicato
Alexander Sorloth
10:40
La Juve balla sulle punte: oltre a Vlahovic, ci sono altri tre nomi