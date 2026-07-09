Torino, preso Oristanio dal Venezia: il comunicato

"Dopo aver contribuito alla salvezza dei rossoblù, il passaggio al Venezia, a titolo definitivo dall’Inter: con i lagunari ha messo a referto 37 presenze, 3 gol e 3 assist. La scorsa stagione ha militato, in prestito, nel Parma collezionando 21 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia. Oristanio ha indossato la maglia azzurra con le selezioni giovanili dell’Italia: Under 17, Under 18, Under 20 e 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Gaetano Oristanio con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!.