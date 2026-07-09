Venezia, arriva Rrahmani per l'attacco

Il Venezia ha ufficializzato l'acquisto, a titolo definitivo, dell'attaccante kosovaro Albion Rrahmani, proveniente dallo Sparta Praga. Il centravanti, 26 anni ad agosto, è uno dei principali rinforzi offensivi per la squadra arancioneroverde in vista del ritorno in Serie A. L'operazione rappresenta uno degli investimenti più importanti nella storia del club lagunare, con un costo complessivo che, tra parte fissa e bonus, sarebbe di 9,5 milioni di euro. Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 2029. Rrahmani arriva dopo due stagioni con lo Sparta Praga, con cui ha collezionato 83 presenze e 26 reti, fornendo 6 assist tra campionato e coppe, mettendosi in luce anche nelle competizioni europee. Dal 2023 veste la maglia della nazionale maggiore del Kosovo, con cui ha collezionato 25 presenze e realizzato 7 reti.