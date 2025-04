Juventus e Vlahovic si tendono la mano grazie a Tudor, ma in estate sarà addio

Non è un mistero che a Giuntoli piaccia parecchio Victor Osimhen. Il dirigente bianconero ha incontrato l'entourage del nigeriano, oggi in prestito dal Napoli al Galatasaray. C'è una clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita da De Laurentiis per l'estero, che però finora nessuno ha mai provato a far valere e così la Juve resta in attesa di capire se potrà affondare il colpo. Champions e Vlahovic permettendo.