“Tu giochi!”: con Tudor la Juve ha ritrovato Yildiz

In un sabato complicato, contro un avversario complicato, la Juve ha ritrovato il suo numero 10, che era uscito a fine primo tempo contro l’Atalanta e nemmeno entrato a Firenze. Tudor lo ha rifatto sentire importante, gli ha detto “tu giochi!”, lasciandolo in campo per tutta la partita, un gesto non casuale con cui il nuovo allenatore ha voluto mandare un segnale a Yildiz (così come a Vlahovic: anche lui in campo per 90 minuti). Il turco ha ritrovato la fiducia, necessaria per segnar un gol come quello fatto al Genoa.