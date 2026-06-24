MANOVRE BIANCONERE

Juventus, è Thuram la chiave per Kolo Muani

Il centrocampista francese piace al Psg, che ha chiesto informazioni e potrebbe entrare nella trattativa per l'attaccante

24 Giu 2026 - 08:25
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Potrebbe essere Khephren Thuram la chiave per riportare Randal Kolo Muani alla Juventus. Se da una parte la trattativa con il Psg resta ostica, come dimostrato dalle difficoltà incontrate anche la scorsa estate da Comolli, adesso Carnevali potrebbe avere un alleato proprio nel club parigino. I due volte vincitori della Champions League, infatti, avrebbero manifestato un forte interesse per il centrocampista bianconero. E potrebbe essere proprio lui la cessione importante di cui hann bisogno le casse della Signora per muoversi con più agilità sul mercato.

Il Psg ha chiesto informazioni su Thuram durante i contatti avuti con la Juve per Kolo Muani. Le operazioni resterebbero distinte, ma è indubbio che agevolerebbero il ritorno dell'attaccante a Torino. Sarebbe più facile trovare un doppio accordo che faccia contenti tutti.

Al momento la valutazione di Thuram, per il quale Spalletti non farebbe le barricate, è superiore a quella dell'ex Tottenham (40 milioni di euro contro 20), ma al Psg pesa ancora parecchio a bilancio visto che il suo acquisto dall'Eintracht sfiorò i 100 milioni di euro solo due anni fa. I francesi, insomma, non vorrebbero fare una minusvalenza e di fatto lo valutano come il figlio d'arte juventino.

Da parte sua, Thuram sarebbe contento di tornare in Francia, sia perché andrebbe a giocare in quello che oggi è il miglior club d'Europa, sia perché potrebbe riconquistare più facilmente la maglia della nazionale dopo la delusione della mancata convocazione ai Mondiali.

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