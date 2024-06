Juventus, è la settimana di Douglas Luiz e Di Gregorio

MANOVRE BIANCONERE

Attese le visite mediche del centrocampista brasiliano e del portiere. Zaniolo incorona l'ex Aston Villa: "Gran colpo, vale tutti i soldi investiti"

L'ultima settimana di giugno, quella che ufficialmente porta alla scadenza dei contratti datati 2024, sarà quella che vedrà due nuovi innesti in casa Juventus. Il primo, e più atteso, riguarda Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano giovedì svolgerà le visite mediche negli Usa, dove con la sua nazionale sta partecipando alla Coppa America, e a breve giro di posta sarà ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. Trovato l'accordo con l'Aston Villa, a cui andranno una ventina di milioni di euro più i cartellini di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, basterà avere l'ok dei medici per sancire il primo colpo del mercato estivo di Giuntoli.

Vedi anche juventus Juve, rivoluzione a centrocampo: assalto a Koopmeiners e Thuram Jr Intanto, un suo ormai ex compagno di squadra, Nicolò Zaniolo, h tessuto le sue lodi. "Quando sarà ufficiale, gli manderò un messaggio. Gran colpo per la Juve, è un top. Un centrocampista completo, totale. Per me ha talmente tanta qualità che potrebbe essere impiegato anche più avanti, da trequartista. Segna e fa segnare, ma recupera pure palloni, si inserisce e soprattutto detta i tempi della manovra. Vale tutti i soldi che la Juventus ha investito per lui. Se ha fatto così bene in Premier, si ripeterà anche in Serie A. Questa è l'unica cosa che gli direi. È una bella persona e un leader. E non ho la sfera di cristallo ma mi sembra perfetto per le idee di Motta", ha detto Zaniolo alla Gazzetta.

Dopo Douglas Luiz, poi, toccherà a Michele Di Gregorio. Il portiere arriverà dal Monza per prendere i galloni di numero uno al posto di Szczesny. Il polacco è a un passo dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e, suo malgrado, chiuderà con un anno in anticipo la sua avventura alla Juve. Lascerà il posto a Di Gregorio, anche lui atteso alle visite mediche in settimana.