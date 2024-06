Juventus, Di Gregorio ha firmato: l'annuncio settimana prossima

JUVENTUS

Per il portiere contratto fino al 2029: affare da 18 milioni più 2 di bonus, all’Inter il 10%

Michele Di Gregorio è un nuovo giocatore della Juventus. Il portiere ha firmato l’accordo che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2029, si attende ora solo l’annuncio ufficiale, che arriverà settimana prossima. A Di Gregorio un ingaggio da circa 2 milioni di euro annui a salire, al Monza 18 milioni più 2 di bonus per il cartellino. Dal trasferimento beneficia anche l’Inter, che deteneva il diritto al 10% sulla rivendita del calciatore: i nerazzurri incasseranno circa 2 milioni.

La Juve si è dunque assicurata il miglior portiere della Serie A 2023/24, blindandosi anche in ottica futura. Resta ora da capire quale sarà il destino di Wojciech Szczęsny, sebbene i due affari siano totalmente slegati: nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra i bianconeri e l’Al Nassr, per provare a far ripartire una trattativa che nelle scorse settimane si era un po’ arenata. Il polacco ha un accordo con il club saudita, che gli garantirebbe un ingaggio monstre da circa 20 milioni, ma c'è ancora da lavorare sulla distanza tra domanda e offerta per il cartellino. Giuntoli vorrebbe incassare almeno 5 milioni, gli arabi non sono convinti dell'esborso. La sensazione, in ogni caso, è che l'affare si farà.