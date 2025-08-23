Juventus, Tudor: "Perso speranza per Kolo Muani? Ho fiducia nel club"

"Io sono contento della squadra. Poi il mercato è ancora aperto e ho fiducia nel club. Il club conosce il mio pensiero anche se è un mercato complicato. Io sono contento della squadra. Poi vediamo che succede in questa settimana". Così Igor Tudor, tecnico della Juventus nella conferenza stampa di vigilia dell'esordio stagionale in Serie A contro il Parma. "Se è più difficile lavorare con il mercato aperto o fare una preparazione corta? I problemi ci sono ovunque e vanno accettate le cose. La perfezione esiste nei film", ha aggiunto. "La prima giornata è difficile per tutti. Abbiamo guardato le amichevoli e ci siamo preparati. Se ci sentiamo sottovalutati? Io leggo poco, però mi dicono che possiamo arrivare quarti, quinti, sesti. Ma questo può essere uno stimolo. Prevedo un campionato difficile per tutte le squadre", ha aggiunto.