Mercato

Juventus, Tudor: "Perso speranza per Kolo Muani? Ho fiducia nel club"

23 Ago 2025 - 16:11

"Io sono contento della squadra. Poi il mercato è ancora aperto e ho fiducia nel club. Il club conosce il mio pensiero anche se è un mercato complicato. Io sono contento della squadra. Poi vediamo che succede in questa settimana". Così Igor Tudor, tecnico della Juventus nella conferenza stampa di vigilia dell'esordio stagionale in Serie A contro il Parma. "Se è più difficile lavorare con il mercato aperto o fare una preparazione corta? I problemi ci sono ovunque e vanno accettate le cose. La perfezione esiste nei film", ha aggiunto. "La prima giornata è difficile per tutti. Abbiamo guardato le amichevoli e ci siamo preparati. Se ci sentiamo sottovalutati? Io leggo poco, però mi dicono che possiamo arrivare quarti, quinti, sesti. Ma questo può essere uno stimolo. Prevedo un campionato difficile per tutte le squadre", ha aggiunto. 

16:11
Juventus, Tudor: "Perso speranza per Kolo Muani? Ho fiducia nel club"
Marc Cucurella
15:17
Chelsea, c'è il rinnovo di Cucurella
15:00
Brenner dall'Udinese in prestito al Cincinnati in Mls
14:31
Bologna-Rowe, l'ufficialità potrebbe slittare
13:04
City: Ederson e Akanji sempre più lontani, out contro il Tottenham