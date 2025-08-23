Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Brenner dall'Udinese in prestito al Cincinnati in Mls

23 Ago 2025 - 15:00

Il brasiliano Brenner Souza da Silva, 25 anni, si trasferisce in prestito, fino al 31 dicembre 2025, con opzione d'acquisto, al FC Cincinnati, nella Mls. Lo ha reso noto l'Udinese sui propri canali ufficiali. Per l'attaccante brasiliano si tratta di un ritorno nella formazione americana che lo ha messo in vetrina e valorizzato, fino all'acquisto, di due anni fa, per circa 10 milioni di euro, da parte del Club friulano. Per la quale, l'operazione rappresenta uno dei più grandi flop di mercato recenti: a Udine, Brenner, in due diverse stagioni, con tre diversi allenatori, ha collezionato soltanto 17 presenze con una rete. Brenner - così come Alexis Sanchez, per il quale si attende nei prossimi giorni la risoluzione del contratto - era ormai da mesi separato in casa e fuori dai piani di mister Runjaic. In partenza, in prestito, anche Pizarro, il giovanissimo attaccante cileno giunto in Friuli l'estate scorsa con grandissime aspettative e fino ad ora praticamente mai schierato nella prima squadra.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Mercato

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Calciomercato Live

Calciomercato Live

"Here we not go", la Virtus Bologna e l'arrivo di Diouf all'Inter

Calabria, un "gladiatore" ad Atene: la presentazione del Panathinaikos è da brividi

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:11
Juventus, Tudor: "Perso speranza per Kolo Muani? Ho fiducia nel club"
Marc Cucurella
15:17
Chelsea, c'è il rinnovo di Cucurella
15:00
Brenner dall'Udinese in prestito al Cincinnati in Mls
14:31
Bologna-Rowe, l'ufficialità potrebbe slittare
13:04
City: Ederson e Akanji sempre più lontani, out contro il Tottenham