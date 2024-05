Gli MVP della Serie A 2023/24: Di Gregorio miglior portiere, Bastoni premiato con Calhanoglu. Vlahovic miglior attaccante, Zirkzee top tra i giovani

I PREMI

La Lega Serie A ha reso noto i vincitori del premio di migliore nel proprio ruolo

Gli MVP della Serie A: tutte le nomination





































Fine campionato, tempo di bilanci e premi in Serie A in attesa degli ultimi verdetti tra qualificazioni alle coppe europee, salvezza e retrocessioni. In una stagione dominata dall'Inter sul campo con la conquista del 20° scudetto e della seconda stella nerazzurra, non sono mancati i calciatori che si sono confermati e quelli che, a sorpresa, sono stati protagonisti di un'annata al massimo livello. La Lega Serie A ha scelto gli MVP della stagione 2023/24 assegnando poi anche il premio di miglior giocatore in generale succedendo a Leao e Kvaratskhelia.

MIGLIOR GIOVANE UNDER 23: JOSHUA ZIRKZEE

Con i suoi gol ha trascinato il Bologna fino alla storica qualificazione in Champions League, ma Joshua Zirkzee ha stupito tutti per il suo modo moderno di interpretare il ruolo di centravanti. Tecnica ad altissimo livello, gol di pregevole fattura e giocate che hanno entusiasmato tanto i tifosi rossoblù quanto gli amanti del pallone in generale.

MIGLIOR PORTIERE: MICHELE DI GREGORIO

Il migliore tra i pali è stato l'"uomo DiGre", numero uno - inteso di ruolo - del Monza di Palladino. Se nella prima stagione in Serie A ha sorpreso mantenendo i gradi da titolare nel Monza, nella seconda ha confermato tutte le sue qualità una parata decisiva dopo l'altra. Certezza tra i pali.

MIGLIOR DIFENSORE: ALESSANDRO BASTONI

La difesa dell'Inter di Simone Inzaghi è stata di gran lunga la meno battuta del campionato e uno dei motivi è anche la crescita nel ruolo di Alessandro Bastoni. Il nerazzurro interpreta il ruolo in chiave moderna, fondamentale e concentrato in chiusura quanto abile nell'impostazione e nella rifinitura tra gol e assist.

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: HAKAN CALHANOGLU

Nel ruolo di regista ha rimodulato la propria carriera alzando ulteriormente il livello. In questa stagione Hakan Calhanoglu si è confermato come certezza davanti alla difesa e infallibile dal dischetto superando la doppia cifra di marcature. In fase difensiva come in quella offensiva, la sua presenza è fondamentale nel modo di giocare di Simone Inzaghi con la sua Inter.

MIGLIOR ATTACCANTE: DUSAN VLAHOVIC

Gol fatti al momento della premiazione: 16 in Serie A. Tanti a cui aggiungere anche quattro assist. In una stagione tra alti e bassi come quella di tutta la Juventus, ma conclusa con il ritorno in Champions League dopo aver accarezzato un sogno scudetto, Dusan Vlahovic si è confermato come punta di diamante dei bianconeri soprattutto nel 2024 quando ha ritrovato continuità e feeling davanti alla porta.

(premi in aggiornamento)