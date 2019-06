Juventus-De Ligt, accordo a un passo: avrà il secondo ingaggio più alto in Serie A

24/06/2019

La Juventus è pronta all'assalto decisivo per assicurarsi Matthijs De Ligt . La società bianconera, dopo un lungo e complicato corteggiamento, secondo le ultime ricostruzioni è in netto vantaggio sulla concorrenza di Barcellona e Paris Saint Germain per il 19enne difensore dell'Ajax. L'offerta bianconera ai Lancieri sarà di 70 milioni di euro, mentre per De Ligt è pronto un maxi ingaggio che lo renderà il secondo più pagato in Serie A.

Dall'Olanda i segnali sono chiari: non solo per il consiglio di Cristiano Ronaldo, De Ligt è pronto a dire sì all'offerta della Juventus preferendola a quella del Psg. Sì perché dalla Spagna si parla di un dietrofront del Barcellona che non avrebbe più intenzione di giocare al rialzo per il difensore olandese che quindi, se la Juventus - come sembra - troverà l'accordo con l'Ajax sulla base di 70 milioni di euro, vestirà di bianconero.



Per il 19enne talento dell'Ajax e dell'Olanda è pronto un ingaggio super. L'accordo proposto al suo agente Mino Raiola è un quinquennale con uno stipendio di 12 milioni di euro circa più bonus che lo renderebbero il secondo giocatore più pagato del nostro campionato. Resta da capire se nel contratto verrà inserita fin da subito una clausola rescissoria da almeno 150 milioni di euro.