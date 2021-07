Juventus, Cristiano Ronaldo criptico sui social: "Giorno della decisione"

In completo azzurro, appoggiato ad una delle sue auto di lusso, Cristiano Ronaldo è tornato a scrivere sul suo profilo Instagram. "Giorno della decisione", è il post criptico, del portoghese, con tanto di faccina dubbiosa. Che si riferisca al suo futuro in bianconero non è dato saperlo. Nei giorni scorsi il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato di un suo arrivo a Torino intorno al 25 luglio, escludendo che per lui ci fossero trattative con altri club, ma il post di oggi sembra far pensare che non tutto sia già definito.