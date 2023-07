Juventus, tutti a cena con Bonucci: rimpatriata o addio? Al tavolo anche Vlahovic

Leonardo Bonucci ha ricevuto il benservito dalla Juventus mentre si trovava in vacanza, ma il difensore non molla di un millimetro e anche al rientro a Torino in vista dell'avvio della preparazione- da separato in casa- ha ricevuto l'affetto dei tifosi. Calore che non è mancato neanche da parte dei compagni, attuali ed ex, che nelle scorse ore si sono ritrovati al tavolo con l'ex capitano bianconero per quella che sembra essere una cena di rimpatriata, ma col sapore di addio. Con Bonucci, infatti, si sono ritrovati Pogba, Gatti, Locatelli, Fagioli, Perin e anche l'ex Paredes, rientrato al Psg dopo la fine del prestito.