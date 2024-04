Juventus, Cambiaso giura fedeltà: "Qui sto bene, per me è un punto di arrivo"

LE PAROLE

L'esterno bianconero ha parlato anche di Allegri: "Sono contento di essere allenato da lui, la sua situazione non ci influenza"

Nella stagione a due volti della Juventus, una delle note più liete per i bianconeri è stato il rendimento di Andrea Cambiaso. Impiegato da mister Allegri in più ruoli diversi, l'ex esterno del Bologna ha conquistato un posto da titolare e la chiamata in Nazionale, attirando su di sé l'attenzione anche dall'estero. "Qui sto molto bene - ha commentato Cambiaso -, la Juventus per me è uno straordinario punto di arrivo".

Con o senza Allegri in panchina nella prossima stagione, Cambiaso ha dimostrato di avere le idee chiare sul proprio futuro: "Sono soddisfatto della mia stagione, ho fatto bene ma sono sicuro di avere ampi margini di miglioramento - ha proseguito -. Il mister mi ha dato fiducia dalla prima giornata e sono contento di essere allenato da lui".

Proprio il futuro incerto di Allegri sulla panchina bianconera è stato individuato da alcuni come uno dei motivi del calo di rendimento della Juventus nella seconda parte di stagione: "Non so per quale motivo c'è stato questo periodo negativo, forse ci è mancata l'esperienza nel gestirlo, ma ora è passato. La situazione del mister non ci influenza. Abbiamo sognato lo scudetto, ma ora siamo concentrati sul reale obiettivo e sul vincere la Coppa Italia".