Il ritorno, la certezza e la promessa: Juve, chiamatelo YAK Attack

Il ritorno, la certezza e la promessa, ecco i tre profili: il tormentone Kolo Muani è ormai al traguardo, dopo un anno di sospiri l'attaccante francese tornerà a guidare l'attacco come in quei sei mesi di inizio 2025, con un bilancio di 10 gol tra Serie A e Mondiale per Club. È lui la punta di peso, ma mobile, che Spalletti ha sempre chiesto da quando ha messo piede a Torino.