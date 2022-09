Juventus, Arrivabene sul mercato: "Visti i costi parlerei di boutique"

L'AD BIANCONERO

L'ad bianconero: "Siamo cresciuti. Cristiano Ronaldo? Situazione spiacevole per lui e per il Manchester United"

© ipp Maurizio Arrivabene commenta con una battuta la sessione di calciomercato della Juventus, molto movimentata tra arrivi e partenze: "Penso che siamo cresciuti, altrimenti non avremmo fatto le operazioni che abbiamo fatto. La partenza è stata a singhiozzo un po' per tutti. Il mercato ha cambiato le gerarchie? Le titolate mirano tutte a salire al vertice e vincere, fare pronostici è presto, noi non siamo in gara per perdere, questo assolutamente no. Ma con i costi che girano, più che mercato lo chiamerei boutique...".

L'ad bianconero, parlando a Dazn, non si è detto sorpreso dalla panchina di Vlahovic contro la Fiorentina: "Le scelte fatte in questo momento sono assolutamente corrette, martedì saremo a Parigi. Grande rispetto per il Psg, ma paura zero. Però è sempre meglio tenere qualche cartuccia in tasca".

Infine, su Cristiano Ronaldo rimasto controvoglia a Manchester: "Ci siamo salutati con grande rispetto, quello che è successo allo United non è più un problema Juventus. Spiace vederlo in una situazione non piacevole né per lui né per la squadra".