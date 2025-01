Juventus, due difensori a gennaio: spunta anche il nome di Araujo

Un difensore in uscita, Danilo (che piace a Napoli e Milan), e due difensori infortunati, Cabal e Bremer: la Juventus a gennaio interverrà sul mercato per la difesa e lo farà con un paio di acquisti. Nei giorni di trasferta in Arabia per la Supercoppa Italiana sicuramente ci saranno colloqui col Milan in merito alla situazione di Fikayo Tomori, che a Thiago Motta piace molto e che sembrava poter lasciare i rossoneri prima dell'esonero di Fonseca: con l'arrivo di Sergio Conceiçao tutto è congelato, compresa l'idea di un affare in cui poteva rientrare Danilo, magari se ne potrà riparlare più avanti quando il neo-tecnico rossonero avrà fatto le sue valutazioni sulla rosa anche se lo stesso difensore inglese non sembra voler lasciare Milano.