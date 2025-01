Liga inflessibile col Barcellona: Dani Olmo e Pau Victor spariscono dalla lista

Il 3 gennaio il Barcellona cercherà di fare chiarezza contattando nuovamente Liga e Federcalcio spagnola, sperando di motivare le proprie ragioni e quindi di riavere nuovamente Dani Olmo e Pau Victor anche se servirà uno strappo alla regola. Il primo, come da clausola sul contratto, è al momento a parametro zero e potrebbe firmare per una nuova squadra (ma non il Barcellona, se per ipotesi chiudesse con lui un nuovo accordo, visto che, per regolamento, nessun giocatore può firmare due volte per la stessa squadra nella stessa stagione) ma vuole aspettare i blaugrana; il secondo, sotto contratto fino al 2029, potrebbe al limite essere ceduto in prestito ma non giocare con la prima squadra.