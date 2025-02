La Juventus ci riprova per Adeyemi: nuovi contatti con il padre

Riuscirà Karim Adeyemi ad approdare in Serie A? La domanda è lecita, visto che entrambe le trattative per portarlo in Italia sono tramontate: a tentarlo per prima fu la Juventus, che la scorsa estate aveva trovato l'accordo col giocatore ma non col Borussia Dortmund, mentre il Napoli nelle scorse settimane ha provato di tutto per acquistarlo come dopo-Kvara - avrebbe investito 45 milioni di euro - ma il tedesco ha preferito rimandare l'addio alla Bundesliga di qualche mese.