Napoli, il ds Manna spiega il mercato: "Quasi ricattati da Kvaratskhelia. Cifre di gennaio fuori dai parametri"

Il primo aspetto toccato riguarda la partenza di Kvaratskhelia in direzione Parigi: "Ringraziamo Kvara per quello che ha dato, ma abbiamo provato a sanare una situazione complicata a luglio, poi anche a novembre e dicembre. Siamo stati costretti a cederlo a gennaio perché ci siamo quasi trovati a essere ricattati. E' stata una cessione doverosa, ma non è stato fatto - come ho letto - per risanare il mercato estivo e il bilancio. Fino a 20 giorni prima abbiamo trattato un rinnovo importante, poi la volontà del giocatore ci ha fatto prendere un'altra strada. In questi mesi in cui è rimasto abbiamo provato a fare il massimo, lo abbiamo raggiunto, ma non ci siamo non per volontà nostra. In pratica Kvara è da maggio dell'anno scorso che lavora per il Psg".