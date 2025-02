Juventus, il piano di Mendes per Yildiz. La valutazione è di 100 milioni

Nella Juventus che ha battuto l'Empoli in rimonta non c'è traccia di lui nel tabellino ma è stato l'anima della squadra anche quando il risultato non sorrideva ai bianconeri: stiamo parlando di Kenan Yildiz, che al momento sembra imprenscindibile nello scacchiere di Thiago Motta per energia, voglia e qualità tecniche. Ma la Juve deve stare attenta a lucidare per bene il suo gioiellino poiché su di lui hanno messo gli occhi non solo alcune big della Premier League ma anche Jorge Mendes. Il potente procuratore, spiega il Corriere dello Sport, una sera a cena avrebbe parlato sia con Cristiano Giuntoli che con la famiglia del ragazzo che ne gestisce la procura: potrebbe aver illustrato tutti i vantaggi nel passare a lui la gestione del calciatore oppure aver recapitato sul tavolo un'offerta, visto che manovra operazioni anche come intermediario.