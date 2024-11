Juventus a caccia di rinforzi a gennaio: i nomi per fare cassa

Nelle ultime ore, poi, si è parlato di un possibile "taglio" di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano finora non ha per nulla convinto e oltretutto è stato frenato da problemi muscolari non troppo chiari. A gennaio potrebbe tornare in prestito all'Aston Villa in attesa di capire qualche sia il suo reale potenziale in bianconero. Al momento si tratta solo di voci, ma attorno alla sua situazione regna un po' di mistero.