Vlahovic: "In nazionale meno compiti difensivi e sono più lucido"

Dal ritiro della nazionale serba Dusan Vlahovic si lascia andare a un piccolo sfogo che indirettamente potrebbe anche spiegare le ultime prestazioni opache con la maglia della Juve. "Giocare con un partner in attacco è un po' più facile - ha detto l'attaccante bianconero a RSI dopo il pareggio contro la Svizzera -. Mitrovic è un giocatore forte che gioca tantissimo sulle sponde e i duelli aerei e io posso sfruttare le mie qualità, anche perché Stojković non mi obbliga ad avere tanti compiti difensivi". "Per un giocatore come me, dalla mia struttura...sinceramente non riesco a correre così tanto - ha aggiunto -. Perché poi così non sono fresco nella finalizzazione".