Skriniar, assist alla Juventus per gennaio. Giuntoli spinge, ma non mancano gli ostacoli

Tornare in Italia per cercare un rilancio immediato. L'interesse della Juventus non ha lasciato indifferente Milan Skriniar, attualmente ai margini al Psg. Con sole quattro presenze in questo primo scorcio di stagione, lo slovacco è fuori dai progetti di Luis Enrique. Per questo l'ex Inter, che in Serie A ha fatto fortuna, ha aperto alla possibilità di trasferirsi in bianconero alla corte di Motta, bisognoso di rinforzi nel reparto arretrato dopo gli infortuni di Bremer e Cabal.