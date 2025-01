Juventus: l'agente di Danilo sbotta sui social contro Giuntoli, poi cancella

Tensione alle stelle tra Danilo e la Juventus. Mentre il difensore brasiliano sta per mettere nero su bianco la risoluzione del suo contratto con i bianconeri per potersi poi trasferire al Napoli a titolo gratuito, il suo storico agente Bruno Misorelli si è sfogato sui social. Commentando infatti un post su X della pagina Forza Juventus in cui si parlava di Giuntoli al lavoro per l'uscita di Danilo, Misorelli ha risposto: "Sì, sta preparando anche l'uscita di Motta!!!!".