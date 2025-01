Milan, lo United ha un piano: niente sconti per il riscatto. Okafor-Lipsia, conto alla rovescia

Rashford in, Okafor out: è questo il piano del Milan per l'attacco in questo mercato di gennaio. I rossoneri, dopo aver già incontrato già l'agente dell'inglese per capire i margini di una eventuale operazione con lo United, stanno ultimando la cessione dell'esterno svizzero al Lipsia. Il trasferimento dell'ex Salisburgo in direzione Bundesliga ha subito un leggero rallentamento nelle ultime ore, ma è destinato ad andare comunque in porto: il calciatore attende l'ok definitivo per volare in Germania (è già stato prenotato l'aereo privato). I due club stanno definendo l'affare ma non c'è ancora l'accordo totale sulle cifre. La formula comunque, dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.