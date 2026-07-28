Rodri, no secco all'offerta del Psg: vuole solo il Real Madrid

Rodri, oggetto del desiderio di mezza Europa in questa sessione di mercato, non andrà al Psg. Al Khelaïfi ha messo sul tavolo dello spagnolo una offerta con stipendio raddoppiato rispetto a quello offerto dal Manchester City in fase di rinnovo, ma il Pallone d'Oro ha detto no. Il suo desiderio è il bianco del Real Madrid, club con cui c'è già un accordo. In alternativa, Rodri continuerebbe un anno agli Sky Blues prima di andare a parametro zero alla corte di Mourinho. Le Merengues stanno chiudendo la pratica Diomandé, prima di lanciare l'assalto finale dedicando tutte le proprie forze al capitano della Spagna: 50-60 milioni il prezzo per il classe 1996, cifra già ampiamente conosciuta da Pérez. A riportare la notizia del diniego all'offerta francese è Le Parisien.