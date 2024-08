Juve: ufficiale il rinnovo di Bremer fino al 2029

MANOVRE BIANCONERE

Il brasiliano ha firmato il prolungamento: la prossima estate potrà salutare per più di 60 milioni di euro

© Getty Images La Juventus blinda Gleison Bremer. Dopo l'ultimo rinnovo risalente appena allo scorso dicembre, Giuntoli ha deciso di ritoccare nuovamente il contratto del difensore brasiliano, a Torino dal 2022 e sempre al centro delle sirene di mercato dall'Inghilterra. Il 27enne, già legato alla Vecchia Signora fino al 2028, ha rinnovato ufficialmente fino a giugno 2029. Nel nuovo accordo è prevista una modifica della clausola rescissoria attualmente fissata a quota 60 milioni di euro. "Ciao bianconeri, sono contento di aver rinnovato. Vi aspetto in campo. Forza Juve sempre”, il messaggio del brasiliano sui profili social della Juve.

"Un rinnovo, quello di Gleison, campione brasiliano 27enne, semplicemente meritatissimo - si legge nel comunicato della Juve - Per lui, come sempre in questi casi, facciamo infatti parlare i dati. Nelle ultime due stagioni (dal 2022/23), Bremer ha collezionato 83 presenze con la maglia della Juventus contando tutte le competizioni, tutte dal primo minuto. In generale, nessun giocatore bianconero conta più gare da titolare in questo parziale in tutte le competizioni (83 appunto, come Danilo). Bremer è il difensore che ha recuperato più palloni nelle ultime due stagioni di Serie A: 376, almeno 14 più di qualsiasi altro pari ruolo nella competizione. E poi i gol: Gleison è il difensore che ha segnato più gol di testa nelle ultime due stagioni di Serie A: ben sette, almeno tre più di qualsiasi altro difensore. Tutto questo non sarebbe possibile senza il talento che Bremer dimostra in tutte le occasioni in cui entra in campo, ma anche la sua serietà e la sua dedizione, che mette ogni giorno, in ogni allenamento, al servizio della squadra. Per questo siamo felicissimi di ripeterlo: Gleison, ancora con noi!".

La cifra in questione lieviterà, garantendo di fatto un maxi-incasso dalla Juventus a partire dalla prossima stagione. Sì, perché la clausola potrà essere esercitata solo dal giugno del 2025 in poi. Bremer, reduce dalla Coppa America disputata col Brasile (eliminato ai quarti dall'Uruguay), si è già visto in campo sabato in occasione dell'amichevole col Brest. Sarà una colonna del nuovo ciclo juventino e, almeno nelle idee, faro della difesa a quattro al fianco di Todibo, obiettivo di mercato mai nascosto.

Vedi anche juventus Juve, Thiago Motta non ha dubbi: "Chiesa fuori per motivi di mercato. Siamo stati chiari"