Juve, tutto sul difensore: pronta la nuova offerta per Hancko. Sfuma Araujo che rinnova con il Barcellona

Lo scenario è cambiato. L'offensiva del Manchester City per Cambiaso e la sua possibile partenza aprono nuove prospettive di mercato per la Juve riguardo all'obiettivo che manca, il difensore. La dirigenza bianconera farà un nuovo tentativo per Hancko, pallino di Thiago Motta per la sua duttilità, già obiettivo per il prossimo mercato estivo ma diventato 'urgente' dopo il grave infortunio di Bremer. Per convincere il Feyenoord a far partire lo slovacco subito dopo il primo 'no' è pronta a mettere subito sul piatto della bilancia un'offerta di 25-30 milioni più bonus. Sfuma l'obiettivo Araujo: dalla Spagna confermano che l'uruguaiano è vicinissimo al rinnovo con il Barcellona dopo l'incontro avvenuto in mattinata tra l'agente e la dirigenza blaugrana. Raggiunto un accordo di massima, gli ultimi dettagli verranno definiti nel prossimo summit, quello decisivo.