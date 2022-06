E' ufficiale: Pogba lascia il Manchester United. Ora può tornare alla Juve

IL COMUNICATO

I Red Devils, sui loro canali ufficiali, hanno annunciato l'addio al centrocampista francese

Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata anche quella: Paul Pogba lascia lo United. Il club di Manchester lo ha salutato su twitter con un semplice grazie, mentre sul sito della società c'è il comunicato che ricorda la storia tra il centrocampista francese e i Red Devils. "Il club annuncia che Paul Pogba lascerà il Manchester United alla fine di giugno, quando scade il suo contratto. E' stato a lungo con noi, avendo iniziato nell'Academy, arrivando dal Le Havre quando era ancora sedicenne".

Dopo aver ricordato la lunga carriera e le vittorie del "Polpo", il comunicato si conclude così: "Tutti, nel club, si vogliono congratulare con Paul per la sua carriera piena di successi, e per quanto ha dato allo United. Gli auguriamo il meglio per i prossimi passi del suo straordinario viaggio". Un viaggio che, quasi sicuramente, ripartirà da Torino, teatro di un altro periodo d'oro della sua carriera.