Juve, tutto fatto per Kean. Ora Allegri vuola Pjanic, ma attenzione al colpo last minute Icardi

Dopo il clamoroso addio a Cristiano Ronaldo, a Torino è tutto pronto per il ritorno in bianconero di Moise Kean. L'attaccante azzurro è arrivato in città e si è subito recato al J Medical per sottoporsi alle visite di rito prima di mettere poi tutto nero su bianco con il club con cui ha mosso i primi passi nel calcio che conta. Per quanto riguarda l'intesa con l'Everton è tutto confermato. Il giocatore torna in Serie A con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Ma il mercato in entrata dei bianconeri non si chiude qua: sino all'ultimo si proverà a riportare a Torino anche Pjanic (con il Barcellona si lavora per un prestito con ingaggio suddiviso al 50% tra i due club). Non si spengono intanto i rumors riguardo a Icardi: l'argentino ex Inter è chiuso al Psg, l'operazione è complessa visto il suo ingaggio elevatissimo e i tempi ristretti, ma anche in giornata ci sono stati dei nuovi contatti. Potrebbe essere il colpo last minute per chiudere il mercato juventino.

Getty Images