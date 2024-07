Juve-Todibo, contatto con il Nizza per chiudere. Koop, pronta l'offerta ufficiale

MOSSE BIANCONERE

Call tra Giuntoli e il ds dei francesi per definire la trattativa per il centrale, il muro dell'Atalanta per l'olandese non ferma i bianconeri

© Getty Images Juve-Todibo, ci siamo. La partenza di Dean Huijsen direzione Bournemouth (operazione da 15 milioni più tre di bonus facilmente raggiungibili e la garanzia del 10% sulla futura rivendita) spinge all'accelerata decisiva per il centrale francese. In giornata è infatti in programma una call fra Cristiano Giuntoli e il ds del Nizza Florian Maurice per chiudere la trattativa sulla base di un prestito oneroso fra i 5 e i 10 milioni di euro e diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni per un'operazione nel complesso di 30-35 milioni di euro.

Giuntoli vuole regalare subito il quinto rinforzo a Thiago Motta: l'obiettivo è averlo già a Torino nei primi giorni della prossima settimana per visite e firma. Per il giocatore, che voleva la Juve a tutti i costi e all'ultimo ha rispedito al mittente anche un'offerta del West Ham, pronto un contratto fino al giugno 2029 per 2-2,5 milioni di euro netti a stagione.

Capitolo Koopmeiners - L'Atalanta continua a fare muro per il centrocampista olandese, come testimoniato dalla parole pronunciate giovedì dall'ad dei bergamaschi Luca Percassi in occasione della presentazione delle nuove maglie, ma la Juve non si arrende. La richiesta è di 60 milioni di euro, il club bianconero è pronto a far recapitare alla Dea la prima offerta ufficiale per il giocatore non appena Soulé firmerà con la Roma, probabilmente la prossima settimana (club al lavoro: i giallorossi hanno offerto 26 milioni di euro più 4 di bonus, la Juve, però, chiede 30 milioni certi con bonus facilmente raggiungibili). Una cifra superiore ai 40-45 previsti dai bianconeri per avvicinarsi il più possibile a quanto chiede l'Atalanta.



Capitolo esterni - La Juve si è mossa per Karim Adeyemi del Borussia Dortmund incontrando la famiglia del giocatore ma la richiesta del Borussia Dortmund è di almeno 40-45 milioni. Sul tedesco ha messo gli occhi anche l'Aston Villa. Resta viva anche la pista che porta al brasiliano Galeno del Porto: ha una clausola da 60 milioni, ma il club lusitano ha bisogno di vendere e potrebbero bastarne meno di 40.