Atalanta, Percassi: "Non è nei nostri piani cedere Koopmeiners"

atalanta

L'ad dei bergamaschi sull'olandese, obiettivo dei bianconeri, in occasione della presentazione delle nuove maglie: "Giocatore fondamentale"

"Il filo che ci unisce": l'Atalanta presenta le maglie per stagione 2024/25

















L'Atalanta ha presentato le nuove maglie Home e Away per la stagione 2024/25. Impreziosita da dettagli unici, l'eleganza della tradizione viene sublimata dall'innovazione e dall'uso delle tecnologie più all'avanguardia per garantire il più alto grado di competitività e qualità, senza rinunciare all'impegno nei confronti della sostenibilità.

"Per Koopmeiners vale sempre lo stesso discorso: è un giocatore fondamentale e non è nei nostri piani cederlo". L'Atalanta non molla il centrocampista olandese, obiettivo di mercato della Juve, e lo ribadisce in occasione della presentazione delle nuove maglie attraverso le parole dell'ad dei bergamaschi Luca Percassi. Il giocatore ha già detto sì ai bianconeri per un contratto da 4 milioni all'anno ma la Dea continua a fare muro e comunque non si sposta dalla richiesta di 60 milioni di euro. Cifra troppo alta per la Juve, con Giuntoli che sta lavorando per abbassare il prezzo partendo da 40/45 milioni di euro cash.

C'è di sicuro un movimento in uscita in attacco, in direzione Atlanta United nella Mls: "La trattativa per Aleksey Miranchuk è in uno stato avanzato. Per Djimsiti, invece, è concreto l'interesse dell'Al-Rayyan, emerso ieri anche se in realtà va avanti da un po' di tempo - ha detto ancora Percassi - Per noi il giocatore è importante, ce l'ha rivelato lui. Per adesso non c'è nulla di più. Chiunque esca va sostituito, ma in questo momento non siamo in una situazione di emergenza".